Côte d’Ivoire/ Le sport pour consolider la cohésion entre ivoiriens et libériens à Tabou

Des joueurs et joueuses ivoiriennes vainqueurs du tournoi de la cohésion sociale à tabou

Tabou, 27 avr (AIP) – Le bureau de l’Association de soutien à l’autopromotion sanitaire urbaine (ASAPSU) de Tabou, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), a organisé deux matchs de football dans le village frontalier de Tiboto (département de Tabou), pour célébrer la paix et la cohésion sociale entre populations ivoiriennes et libériennes. Ces rencontres, qui se sont déroulées samedi, ont vu la victoire des équipes masculine et féminine ivoiriennes sur celles des libériennes, respectivement sur le score de 4 buts à 3 au terme des tirs aux buts, et de deux buts à zéro. « En réalité, personne n’a gagné, c’est le rapprochement entre les populations, la cohésion et la paix qui ont été renforcées »,...

