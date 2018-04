Côte d’Ivoire/ Le sous-préfet de Bloléquin sensibilise sur la prévention et gestion des conflits fonciers

Le sous-préfet de Bloléquin sensibilise sur la prévention et gestion des conflits fonciers.

Bloléquin, 24 avr (AIP)- Le sous-préfet de Bloléquin, Claude Koffi Kan, initie de lundi à samedi, une tournée de sensibilisation des populations sur la prévention et la gestion des conflits fonciers dans sa circonscription administrative. Au cours de cette tournée qui concerne entre autres les localités de Pohan, Dibokey, Pinhou, Petit Guiglo, le sous-préfet a invité les administrés à tourner dos surtout aux rejets, incompréhensions, à l’intolérance nés de la course à la terre, qui conduisent aux affrontements. La sensibilisation des uns et des autres, a lancé M. Koffi, aidera à prévenir tous ces vices susceptibles « d’impacter négativement sur la consolidation de la cohésion sociale », voire le développement économique des différentes zones d’habitation. Cette...

