Côte d’Ivoire/Le siège de la Cour d’appel du commerce inauguré à Abidjan

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Sansan Kambilé procède à la coupure du ruban lors de l'inauguration du siège de la Cour d'appel du commerce

Abidjan, 27 avr (AIP)- Le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, a procédé, vendredi, à l’inauguration du siège de la Cour d’appel du commerce d’Abidjan, sis à Cocody-Attoban, en présence du président de l’institution, François Komoin, et de ses collaborateurs. « La nouvelle Cour d’appel de commerce vient redynamiser l’organisation judiciaire et renforcer les infrastructures judiciaires. L’ouverture de cette nouvelle Cour d’appel constitue un signal fort donné au secteur privé par le gouvernement », a indiqué M. Kambilé. Selon le premier responsable de la justice ivoirienne, la mise en place d’une institution spécifique de second degré en matière commerciale, après l’ouverture du tribunal de commerce en 2012, s’imposait...

