Côte d’Ivoire/ Le rotary club Abidjan Riviera fait don de médicaments à l’hôpital général d’Akoupé

Les autorités préfectorales et la délégation du Rotary Abidjan Riviera lors des dons

Abidjan, 10 fév (AIP)-Le Rotary club Abidjan Riviera a fait don, samedi, de médicaments post- accouchement d’une valeur de 1,5 million de francs CFA à l’hôpital général d’Akoupé « Nous le savons, en voulant donner la vie, la femme met en danger sa vie. Le don de médicaments post-couches que nous faisons ce jour est une marque de notre intérêt pour la sauvegarde de la vie ainsi que du bien-être des mères et des enfants qui ont besoin de soins appropriés au terme de l’accouchement », a déclaré la présidente du Rotary club Abidjan Riviera, Maimouna Dicoh. Pour Mme Dicoh, par le thème de l’année « Le Rotary, un impact réel », son organisation entend mener de manière plus précise les activités d’intérêt public et s’assurer que l’action corresponde...

