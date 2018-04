Côte d’Ivoire/ Le rotaract d’Abidjan-Biétry lance des campagnes de vaccination et de dépistage à Koun-Fao

Tanda, 22 avr ( AIP)- Dans le cadre de ses activités d’intérêt public, le Rotaract d’Abidjan-Biétry a lancé samedi, au foyer des jeunes de Koun-Fao (Nord-Est, région du Gontougo), sa campagne de vaccination contre le tétanos, la sensibilisation contre le VIH-SIDA et le dépistage du cancer du col de l’utérus et des seins. Cette campagne qui a eu pour thème » Agir pour le bien -être de nos communautés » fut, selon les organisateurs, une occasion d’aller au-delà d’Abidjan pour agir pour le bien-être des populations. Il s’est agi, au cours de ces activités qui ont pris fin dimanche, par le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, de travailler à la réduction du taux de mortalité et de morbidité que causent ces...

