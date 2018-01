Côte d’Ivoire / Le rôle du foncier rural expliqué à la population d’Oumé

Oumé, 27 jan (AIP) – Le rôle du programme national de sécurisation du foncier rural a été expliqué vendredi aux retraités d’Oumé, à l’initiative de leur amical présidé par Essouo Ferdinand. Deux ingénieurs agronomes, Tahi Wosso Jules, à la sous-direction du cadastre rural et Saloue Kogbou, à la sous-direction du foncier rural ont fait des exposés pour éclairer les membres de l’amicale des retraités d’Oumé en général et à la population en particulier. Les deux animateurs ont défini le domaine public qui relève de la propriété de l’Etat comme les parcs nationaux et forêts classées, les lignes de haute tension et les bordures de fleuves et mers. A part ces patrimoines publics, les conférenciers ont défini le foncier rural comme étant le reste des domaines...

