Côte d’Ivoire/ Le RDR veut innover sa communication pour une meilleure perception des actions du parti

Le RDR en réflexion pour une communication plus efficace au sein du parti et en soutien aux actions du gouvernement

Yamoussoukro, 25 fév (AIP) -Le Rassemblement des Républicains (RDR) s’est réuni samedi, dans le cadre d’un séminaire, à la fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro, pour repenser la stratégie de communication du parti en vue d’une meilleure perception des actions du parti et une fluidité de l’information entre les instances du parti d’une part, et entre les instances et les militants d’autre part. Le séminaire sur la communication du RDR a pour thème « Une Communication innovante pour le RDR nouveau ». Il s’agit pour la direction du parti de définir les grands axes de la stratégie de communication, le plan de communication, la matrice d’actions de communication du parti, l’organigramme du Secrétariat...

