Côte d’Ivoire/ Le RDR souhaite aller aux élections locales en parti unifié

Le Prof. Henriette Dagri-Diabaté, nouveau président du RDR

Abidjan, 13 jan (AIP)- Le Rassemblement de républicains (RDR) a souhaité, vendredi, à l’issue d’une réunion du comité de direction élargi aux secrétaires généraux adjoints et aux conseillers spéciaux, aller aux prochaines élections locales en parti unifié. « Analysant les élections locales à venir, le Comité de direction demande que la RHDP aille à ces élections en parti Unifié », rapporte le communiqué final de la rencontre présidée par le Pr Henriette Dagri Diabaté, présidente du Rassemblement Des Républicains et du 1er vice-président Amadou Gon Coulibaly. Le Comité de direction a également réaffirmé l’attachement du RDR à la création du parti unifié, gage de paix et de stabilité pour la Côte d’Ivoire, indique le document lu par le porte-parole...

