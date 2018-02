Côte d’Ivoire/ Le RDR nouveau présenté aux militants à Téhini

Les militants du RDR de Téhini ont effectué le déplacement pour écouter l'émissaire du parti.

Téhini, 03 fév (AIP)- Le secrétaire général adjoint du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) et président du Conseil régional du Tchologo, Koné Lacina, a conduit samedi une délégation pour présenter le nouveau visage du parti aux populations de Téhini (Nord-Est, région du Bounkani). Le chef de la délégation a souligné que c’est un nouveau départ pour le RDR, et cela doit commencer par la victoire aux élections municipale, régionale et sénatoriale prévues cette année. Pour sa part, le député de Téhini, Kambiré Toh, a, au nom de sa population, fait des doléances qui se résument au bitumage de l’axe Bouna-Téhini-Tougbo, la réhabilitation des structures de l’éducation et de la santé. Les différents responsables des structures...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.