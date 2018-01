Côte d’Ivoire/ Le RAIDH renforce les capacités de 30 responsables d’ONG de défense des droits humains d’Abengourou

Participants et organisateurs du séminaire de renforcement des capacités des dirigeants d'ONG de défense des droits de l'homme d'Abengourou

Abengourou, 31 jan (AIP)- Le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains (RAIDH) a organisé, du lundi au mercredi à Abengourou, un séminaire de renforcement des capacités au profit de 30 responsables d’ONG et d’associations de défense des droits de l’homme. Il s’agissait de leur donner les techniques nécessaires non seulement pour la documentation et la recherche sur les cas de violation des droits de l’homme, mais aussi et surtout pour la rédaction du rapport d’enquête sur ces cas de violation qui respecte les standards internationaux. Cinq modules de formation ont été développés au cours des trois de travaux par l’expert-consultant, Blondé Diomandé, chargé d’assurer cette formation. Il s’agit, notamment, des généralités sur les droits de l’homme,...

