Côte d’Ivoire/ Le proviseur du lycée de Daoukro veut mettre fin au phénomène d’anticipation des congés

Des récipiendaires à la journée de l'excellence du lycée HKB de Daoukro

Daoukro, 20 avr (AIP) – Le proviseur du lycée moderne HKB de Daoukro, Kalidou Hidé, veut mettre fin dans son établissement, à la manie qu’ont les apprenants à vouloir anticiper les congés qui ponctuent l’année scolaire. Il l’a signifié mercredi, à l’occasion de la journée d’excellence et de la persévérance en présence de parents et élèves. «Nous ne pourrons plus tolérer le dictat de toute brebis galeuse qui veut régner en maître dans nos établissements. Nous avons pris toutes les mesures et sommes déterminés à y mettre fin », a-t-il prévenu. Selon lui, des mesures strictes et draconiennes ont été prises pour mettre fin aux perturbations intempestives et inopinées des élèves afin de les empêcher d’anticiper les congés scolaires. Le parrain...

