Côte d’Ivoire/Le prix du transport entre Adzopé et Yakassé–Attobrou revu à la baisse

Les minicars assurant la ligne Adzopé-Yakassé-Attobrou

Adzopé, 04 mai (AIP) – Le prix du transport entre les localités d’Adzopé et de Yakassé-Attobrou, distantes de 25 km, passe de 1000 F à 700 F, soit une réduction de 300 francs, a confié à l’AIP le chef de gare à Adzopé. « Il y a de cela quelques jours, nous avons réduit le transport entre Adzopé et Yakassé-Attobrou. Au lieu de 1000 francs, les voyageurs payent désormais 700 francs au départ d’Adzopé et 600 francs lorsqu’ils quittent Yakassé-Attobrou pour Adzopé », a précisé, mercredi, M. Traoré Ba Drissa. Cette nouvelle est loin de faire l’unanimité au sein de la population de Yakassé-Attobrou qui souhaite payer 500 FCFA alors que les transporteurs proposent plutôt une réduction de 200 FCFA, soit 800 F le transport. Selon M. Traoré Ba Drissa, cette...

