Côte d’Ivoire/Le prévenu prend 10 ans pour tentative de vol d’une moto

Le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau (Ph. d'archive)

Danané, 04 mai (AIP)- Koné Moussa, âgé de 28 ans, écope d’une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme, pour tentative de vol de nuit d’une moto, propriété de Kouamé N’Dri, le 27 avril à Zouan-Hounien. Le sieur Koné Moussa qui, entre minuit et une heure, ce jour, a tenté de soustraire la moto, de type KTM, de la chambre où Kouamé N’dri l’avait garée quelques heures auparavant, a été surpris par les occupants réveillés par le bruit et qui ont donné l’alerte. Koné Moussa qui a reconnu les faits, a soutenu avoir agi seul devant le procureur Daouda Bakayoko qui a requis la peine d’emprisonnement ferme de 20 ans, estimant que « tout acte de vol commis entre 21H et 4H du matin est lourdement condamné ». Le juge qui a évoqué une circonstance atténuante, a...

