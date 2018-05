Côte d’Ivoire/ Le président sierra leonais invite le patronat à soutenir l’activité économique de son pays

La rencontre CGECI et le Président de la le nouveau président Julius Maada Bio

Abidjan, 04 mai (AIP) – Le président sierra leonais invite les chefs d’entreprises, membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) à se tourner vers son pays, pour soutenir l’activité économique, par des investissements conséquents. En compagnie du vice(président Kablan Duncan, le nouveau président de la Sierra Leone a indiqué vouloir un renforcement du partenariat économique et commercial entre son pays et la Côte d’Ivoire, entre autres, dans les domaines de l’agro-industrie, de la pèche et des Technologies de l’information et de la communication (TIC). » Nous connaissons une situation économique très difficile. Nous voulons que le secteur privé ivoirien joue un rôle important pour rendre notre secteur...

