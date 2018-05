Une rencontre entre le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara au Palais de la République, avec le président sierra-léonais, Julius Maada Bio

Abidjan, 04 mai (AIP) – Au terme d’une rencontre avec le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, vendredi au Palais de la République, le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, a déclaré être venu apprendre de l’expérience ivoirienne, se disant admiratif des performances économiques qu’enregistrent la Côte d’Ivoire. « J’admire votre travail, en termes de progrès social et économique, à la tête de votre pays. (…) Vous avez géré avec maestria votre économie, avec un taux de croissance important. Je suis venu apprendre de vous », a déclaré M. Maada Bio, à l’adresse du Président Ouattara. Pour Julius Maada Bio, sa visite vise à renforcer les relations entre les deux pays, et briser les barrières entre les francophones et les anglophones. Pour...

