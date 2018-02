Le président du Conseil régional du Hambol rencontre les population de Niakara.

Niakara, 26 fév (AIP) – Le nouveau président du conseil régional du Hambol (Katiola), Khalil Konaté, conduisant une forte délégation de conseillers à Niakara, a échangé avec les populations locales sur les « actions d’urgence » à venir en vue du développement de la circonscription. M. Konaté, nommé depuis le 11 janvier 2018 par arrêté ministériel, a promis aux populations de Niakara la reprise dès mars des travaux interrompus et ce, avec le paiement des dettes dues aux différentes entreprises. « Chacun des trois départements de la région du Hambol, à savoir Katiola, Dabakala et Niakara, a désormais un représentant, des vice-présidents locaux, à l’effet non seulement de recueillir les problèmes urgents des populations mais aussi de les transmettre...

