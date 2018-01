Côte d’Ivoire/ Le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa confiant en sa réélection

Le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, M'Bolo Martin et son personnel

Agboville, 26 jan (AIP)- A l’approche des nouvelles échéances électorales prévues pour cette année, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, M’bolo Martin s’est dit confiant vendredi, par rapport à ses futurs adversaires qui se préparent dans l’ombre. A ses collaborateurs qui lui présentaient les vœux du nouvel an, le président M’bolo Martin a annoncé les couleurs en prédisant d’ores et déjà sa victoire au vu de son bilan qu’il juge largement positif. ‘’Je vais battre tous les candidats qui se seront en lice, parce que je suis en phase avec ma population. Je n’ai pas non plus de parti politique, mais les actes que je pose sont des actes sincères pour le bien-être des populations’’, a-t-il dit. « Car, en quatre ans d’exercice...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.