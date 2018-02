Côte d’Ivoire/ Le président des chefs d’entreprises de presse numérique investi

Abidjan, 25 fév (AIP)- Le président de l’Association des chefs d’entreprises de presse numérique de Côte d’Ivoire (ACEPNUCI), Germain N’Dri, a été officiellement investi samedi, au cours d’une cérémonie à Grand-Bassam. « Cette jeune association a pour ambition, l’entraide mutuelle des médias numériques de Côte d’Ivoire, l’initiation et la réalisation des actions allant dans ce sens. Notre ambition est forte, quand notre courage reste imperturbable en tant qu’entrepreneurs et, nous devons faire envie et non demeurer toujours au bas de l’échelle », a dit M. Dri. « En termes de perspectives, plusieurs projets sont au programme. Il s’agit entre autres de la formation des membres à l’écriture web, du traitement de l’information et aussi de la...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.