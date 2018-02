Côte d’Ivoire/ Le président de la mutuelle de Bouko (Bouna) place son mandat sous le signe de la fidélité aux valeurs de la region

Investiture du président de la mutuelle de Bouko

Abidjan, 24 fev (AIP)– Le président de l’Union pour la paix et le développement de Bouko (UPDB), Kambiré Badjanré, affirme mettre son mandat sous le signe de la dignité, de la simplicité et de la fidélité aux valeurs essentielles de la région, lors de sa cérémonie d’investiture présidée samedi, par la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé. « Je reste convaincu qu’avec le concours de tous, nous arriverons à instaurer une paix durable et un environnement favorable au développement à Bouko », a déclaré Kambiré Badjanré, en présence des autorités administratives, coutumières et de ressortissants de cette commune Il entend ainsi atteindre les objectifs de l’ UPDB qui sont entre autres d’éduquer, protéger et promouvoir la paix sous toutes ses...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.