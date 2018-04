Côte d’Ivoire/Le président de la COSYFOCI propose une élection anticipée pour montrer sa légitimité

Abidjan, 29 avr (AIP)- Récusé par des syndicats membres de la Confédération des syndicats des fonctionnaires de Côte d’Ivoire (COSYFOCI), le président Tapé Djédjé Apollinaire propose d’organiser une élection anticipée dans 15 jours afin que « la vérité » sur la légitimité, la légalité et la popularité des uns et des autres soit sue. « Nous n’entrerons pas dans des débats sans fondement de quelque cinq syndicats forclos qui s’agitent et portent de fausses accusations contre nous. Ils réclament des élections ? Nous sommes prêts à cet instant même à y aller. Nous leur proposons un délai de deux semaines pour les organiser en vue de mettre fin à ce débat », a indiqué samedi Tapé Apollinaire lors d’une conférence de presse animée au siège...

