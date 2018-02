Côte d’Ivoire/ Le premier tournoi international de pétanque prévu à Grand-Bassam du 6 au 8 avril

Le président de la FIP, Léopold Touré et les partenaires, lors de la conférence de lancement du TIPA 2018

Abidjan, 27 fév (AIP)- La fédération ivoirienne de pétanque (FIP) organisera du 6 au 8 avril, au stade municipal de Grand-Bassam, la première édition du tournoi international de pétanque d’Abidjan (TIPA), a annoncé mardi, le président Touré Léopold Vincent, lors d’une conférence de presse, à Abidjan, en compagnie de membres de son comité directeur. Les objectifs de la FIP en organisant cet évènement, sont de montrer aux responsables mondiaux de la discipline que la Côte d’Ivoire dispose de toutes les infrastructures sportives et touristiques pour organiser de grandes compétitions, de créer un cadre formel pour faire la revue des sites touristiques du pays, couplée à la pratique des activités sportives et culturelles, et enfin de permettre aux internationaux ivoiriens...

