Côte d’Ivoire/ Le Premier ministre satisfait des sanctions contre certains agents de l’administration publique

Amadou Gon Coulibaly a appelé au travail bien fait jeudi 1er mars 2018 à la Primature.

Abidjan, 01 mars (AIP)-Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s’est réjoui jeudi des sanctions prises à l’encontre de certains agents de l’Office national d’identification (ONI), de la Direction général des impôts (DGI) et des Douanes pour fautes commises dans le cadre de leurs activités. « Je me réjouis des sanctions qui ont été prises à la DGI, à la Douane et à l’ONI. Le travail bien fait mérite d’être recompensé et le travail mal fait mérite d’être sanctionné », a-t-il ironisé, lors du lancement officiel des activités de l’Observatoire du service public (OSEP) à la Primature. Plusieurs agents ont été sanctionnés ces derniers jours en attendant les enquêtes en raison de leur proximité dans des situations qui sont intervenues dans ces directions,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.