Côte d’Ivoire / Le Premier ministre échange avec une délégation du FMI

Amadou Gon Coulibaly a reçu le 1er mars 2018 le Directeur départemental des finances publiques Vitor Gaspar.

Abidjan, 02 mars (AIP) -Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé jeudi avec une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par son Directeur départemental des finances publiques Vitor Gaspar. La délégation était venue faire le point du Hackathon 2018 qui s’est tenu 27 au 28 février à Abidjan en vue de trouver des réponses concrètes au civisme fiscal et de répondre aux attentes accrues des usagers en matière de services. A l’ouverture des travaux d’Abidjan, l’expert du FMI avait précisé que les recettes fiscales en Afrique subsaharienne figurent parmi les plus faibles du monde et pourtant, le potentiel d’accroissement de ces recettes est considérable. Il a précisé que la mise en œuvre des recommandations du Hackathon permettra à...

