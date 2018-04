Côte d’Ivoire/ Le premier livre sur Magic System dédicacé à Abidjan

Les quatre gaou-magiciens lors de la dédicace de "le mystère du premier gaou

Abidjan, 20 avr (AIP)-Le premier livre sur le célèbre groupe Magic system a été dédicacé jeudi, à Cap Sud à Abidjan-Marcory ,en marge des festivités du 11ème Festival des musiques urbaines d’Anoumambo (FEMUA). Intitulé « Le mystère du premier Gaou », l’ouvrage recoupe les grandes étapes de la vie de Magic system, selon Traoré Salif dit « Asalfo », lead vocal du groupe. « Ce livre est écrit avec maestria et raconte notre histoire avec beaucoup de véracité. Beaucoup a été dit et écrit sur nous mais c’est dans ce livre qu’on aura la vrai histoire de Magic System », ajoutera le leader des Gaou magiciens ». Selon Asalfo, ce livre raconte la rencontre des quatre membres du groupe, rappelle les moments difficiles, et aussi les moments de gloire. Pour lui,...

