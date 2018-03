Côte d’Ivoire/ Le premier inspecteur de l’Enseignement primaire de Doropo prend fonction

Le premier inspecteur de l'Enseignement primaire et préscolaire (IEPP) de Doropo Kouadio Hermann (assis)

Bouna, 05 mars (AIP)- Le premier inspecteur de l’Enseignement primaire et préscolaire (IEPP) de Doropo, (75 km de Bouna), Kouadio Hermann, a pris fonction lundi, a constaté l’AIP. La cérémonie officielle de présentation de l’inspecteur et de prise de fonction s’est déroulée sous la présidence du directeur régional de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenetfp) de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe. Le nouvel inspecteur entend placer son administration sous le sceau de l’engagement pour une école de qualité. (AIP) on/ena/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.