Côte d’Ivoire/ Le premier commissariat de police de Bloléquin bientôt ouvert

Le bâtiment devant abriter le futur commissariat de Bloléquin

Bloléquin, 04 mars (AIP)- Le premier commissariat de police de Bloléquin verra bientôt le jour, suite à la décision du gouvernement de doter la ville d’un commissariat après les événements malheureux qui ont fait deux morts et plusieurs blessés, a annoncé le maire Djouha Kéi Édouard. Le maire Djouha Kéi, accompagné d’une forte délégation d’adjoints au maire et des agents des forces de sécurité se sont rendus sur l’ancien site du contrôle financier retenu pour abriter le tout premier commissariat de police. « Voici le bâtiment qui abritera le commissariat de police de Bloléquin, c’est l’ancien contrôle financier. Ce bâtiment qui est la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire ( ministère de l’Economie et des finances)...

