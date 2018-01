Côte d’Ivoire/ Le Préfet invite les populations à faire de Yamoussoukro un modèle 

Cérémonie de présentation de voeux au préfet de Yamoussoukro Brou Kouamé (3è rang de la droite vers la gauche)

Yamoussoukro, 09 jan (AIP) -Le préfet de région préfet du département de Yamoussoukro Brou Kouamé a demandé mardi, aux populations, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux, de faire en sorte que la ville serve de modèle à toute la Côte d’Ivoire notamment en matière de salubrité, de développement, de tourisme, d’économie, d’éducation, de sécurité et de cohésion sociale. « Toutes les initiatives doivent concourir à préserver la belle image de la capitale politique ivoirienne », a conseillé le préfet Brou Kouamé, recevant les vœux de nouvel an du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des opérateurs économiques, des Ong, des responsables éducatif, des directeurs et chefs de service et les différents corps d’armée. Rappelant...

