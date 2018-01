Côte d’Ivoire/ Le préfet de Tanda satisfait du processus de paix et de réconciliation en cours dans département

Le ministre Kobenan Adjoumani à l'occasion de la cérémonie de sons de lumières et de feux d'artifices à Tanda.

Tanda, 03 jan (AIP) – Le préfet du département de Tanda, Andjou Koua s’est dit satisfait du processus de paix et de réconciliation en cours dans le département et au-delà, de la région. Le préfet s’exprimait, dimanche, à la faveur de la cérémonie de sons de lumières et de feux d’artifices parrainée par le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani qui a réuni tous les élus locaux du département. » Ce soir, j’avoue que l’émotion me laisse sans voix, tellement je suis agréablement surpris par ce que je viens d’entendre et de voir. C’est pourquoi, je voudrais, au nom de mes collaborateurs, vous dire merci et vous en savoir infiniment gré. D’ailleurs, au-delà de nos activités quotidiennes, c’est la paix et le développement...

