Côte d’Ivoire/ Le préfet de Lakota rappelle les chefs traditionnels à leurs responsabilités

Le préfet de Lakota en compagnie des chefs traditionnels

Lakota, 08 jan (AIP) – Le préfet du département de Lakota, Coulibaly Yahaya a appelé les chefs de villages à plus de responsabilités dans la gestion de leurs localités, lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an avec ses administrés. S’adressant particulièrement à la chefferie traditionnelle de son département, le préfet a dénoncé le manque d’autorité de certains chefs de village. Coulibaly Yahaya a, en effet, relevé leur passivité face à des situations de crise au point où ils se laissent supplanter par les présidents de jeunesse. Il les a appelés à plus de responsabilité pour favoriser la paix et la cohésion dans leur localité Les membres du corps préfectoral, les élus, les forces de sécurité, les directeurs et chefs de services,...

