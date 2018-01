Côte d’Ivoire / Le préfet de la Mé appelle les populations à des élections apaisées

Adzopé, 12 jan (AIP) – Le préfet de la région de la Mé, N’Zi Kanga Rémi a appelé jeudi les élus et chefs de village d’Adzopé à faire en sorte que les élections à venir se déroulent dans le calme, lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an. « Les élections sénatoriales et locales sont annoncées pour cette année. Je vous demande de faire en sorte que ce soient des consultations fraternelles », a-t-il dit. « Préparez déjà vos électeurs au calme pour que ces élections se déroulent sans confrontation physique », a-t-il ajouté, s’adressant aux élus. M. N’Zi a demandé aux chefs de village de ne pas avoir de parti pris pendant ces élections et de faire en sorte que la paix règne dans leurs différents villages. « Un chef ne doit pas...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.