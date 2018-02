Côte d’Ivoire /Le préfet de Kaniasso apporte sa médiation dans la résolution d’un conflit à Ouelli

Odienné, 24 fév (AIP)-Le préfet de Kaniasso a confié, vendredi, à l’AIP, qu’il a apporté sa médiation pour trouver une solution à un conflit inter- communautaire entre les villageois de Ouelli et leurs voisins maliens, suite à un problème foncier. « Nous avons été informés qu’un affrontement imminent pourrait être enregistré. J’ai, moi-même, effectué un déplacement dans la localité pour appeler au calme. C’est un vieux conflit qui traine et qu’il faut trouver une résolution définitive », a indiqué le préfet Coulibaly Seydou. Une occupation de terre oppose régulièrement des villages ivoiriens à leurs voisins maliens, suite à une remise en cause des délimitations établies jusque-là par les uns et les autres, explique-t-on. Pour...

