Côte d’Ivoire/ Le préfet d’Abengourou en tournée d’information et de sensibilisation dans les lycées et collèges du département

Le préfet Fadi Ouattara (au centre) entouré de quelques participants à la rencontre du CMA

Abengourou, 22 jan (AIP)- Le préfet de la région de l’Indénié-Djuablin et du département d’Abengourou, Fadi Ouattara, a entamé lundi une tournée d’information et de sensibilisation dans les lycées et collèges de sa circonscription en application d’une des recommandations de l’atelier de réflexion sur les crises en milieu scolaire dans la région de l’Indénié-Djuablin du 13 janvier dernier. Au cours de la première étape de cette tournée, il a rencontré les élèves des trois établissements secondaires publics de la ville d’Abengourou, notamment, le lycée moderne, le collège moderne (CMA) et le lycée départemental ainsi que ceux du lycée Nanan Kouakou Kouao Le Patient III de Niablé pour faire la restitution des recommandations de cet atelier. Celles-ci portent,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.