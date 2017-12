Côte d’Ivoire / Le préfet appelle au calme après les affrontements meurtriers à Kanakono (Tengrela)

Le préfet de Tengrela rencontre les victimes du conflit.

Tengrela, 30 déc (AIP) – Le préfet du département de Tengrela, Diomandé Cyrille Ambroise a appelé les populations au calme et à vaquer à leurs activités après les affrontements meurtriers entre deux quartiers de la sous-préfecture de Kanakono, sous-préfecture située à 24 km de Tengrela. Le préfet a conduit, jeudi, une délégation composée de directeurs et chefs de services, de chefs traditionnels et d’élus locaux à Kanokono pour « présenter les condoléances » aux populations. « Je suis venu pour vous présenter mes condoléances et vous demander de désarmer vos cœurs. C’est déplorable ce qui est arrivé et nous souhaitons que cela n’arrive plus jamais. Je ne suis pas venu pour dire qui a raison et qui a tort. Plus...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.