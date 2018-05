Côte d’Ivoire/ Le port du casque désormais exigé aux motocyclistes à Katiola

Katiola, 04 mai (AIP)- Le port du casque est désormais exigé aux motocyclistes en circulation dans la ville de Katiola, ainsi en décidé mercredi, le préfet Zamélé Jean Baptiste Kouamé, lors d’une rencontre d’information et de sensibilisation, à la préfecture de la ville. En plus de cet instrument de protection qui a pour objet de minimiser les risques d’accident, le Gouverneur a demandé aux conducteurs d’engins à deux roues de les doter de feux et de rétroviseur et aussi posséder les pièces dont l’assurance. Cette mesure du préfet Zamalé Jean-Baptiste découle du triste bilan des quatre premiers mois de l’année en cours qui fait état d’un total de 300 blessés et sept décès au cours des accidents signalés. (AIP) dg/fmo

