Côte d’Ivoire / Le pont de Bettié officiellement ouvert à la circulation par le Président Ouattara

Le calvaire des populations de Béttié prend fin avec l'inauguration de ce pont

Abidjan, 22 déc (AIP) – Le président de la République, Alassane Ouattara, a découvert, vendredi, la plaque commémorative et coupé le ruban symbolique marquant l’inauguration officielle du pont de Bettié reliant les régions de l’Indénié et de la Mé à travers les villes de Bettié et Yakassé Attobrou. Le chef de l’Etat et la délégation officielle, dont l’ambassadeur de France, Gilles Huberson, ont ensuite parcouru l’ouvrage à pied et,en car, une partie de l’axe sur l’autre rive pour constater l’état des travaux adjacents. Auparavant, la cérémonie officielle avait été ponctuée de discours saluant l’inauguration de cet ouvrage qui désenclave désormais la ville de Bettié, jusqu’à présent accessible uniquement par un bac sur le fleuve Comoé...

