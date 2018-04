Côte d’Ivoire/Le PM Gon Coulibaly de retour à Abidjan après les réunions de printemps du FMI et la BM

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly

Abidjan, 29 avr (AIP)- Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly est rentré dimanche soir à Abidjan, après avoir pris part aux réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM) à Washington DC, aux Etats-Unis. M. Gon Coulibaly qui n’a pas fait de déclaration à la presse a été accueilli par plusieurs membres de son gouvernement. Il a pris part du 18 au 23 avril à Washington DC, aux Etats Unis, aux rencontres de Printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale. Lors de cette rencontre, le gouvernement a obtenu le satisfecit du FMI pour la qualité de ses relations avec l’institution et pour sa bonne gestion macro-économique. Au cours d’une table ronde le 19 avril à Washington, le Premier ministre ivoirien a salué l’engagement...

