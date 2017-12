Le proviseur du Lycée Mamie Adjoua faite reine et célébrée par son personnel

Yamoussoukro, 25 déc (AIP) -L’amicale du personnel du lycée Mamie Adjoua (APELMA) de Yamoussoukro a rendu hommage vendredi au proviseur Sako Sita Nomvia pour son ardeur au travail et son esprit d’ingéniosité qui a permis de poursuivre les cours jusqu’au 21 décembre malgré les remous constaté dans les écoles à quelques jours des congés de Noel. La cérémonie d’hommage s’est déroulée à l’occasion de la 32è nuit de l’amicale organisée vendredi à l’auditorium du lycée où madame le proviseur a été faite reine de l’école d’excellence et reçu ses attributs en présence de tous les élèves du lycée et de leurs parents. La nuit de l’APELMA a été marquée par des chants d’artistes exécutés par le proviseur, les professeurs et les élèves,...

