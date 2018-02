Côte d’Ivoire/ Le personnel de l’IEP1 d’Agboville encouragé à maintenir le cap par des résultats plus performants

L'IEP Boli Bi Tié Julien, chef de circonscription d'Agboville 1

Agboville, 07 fév (AIP) – L’Inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire de la circonscription 1 d’Agboville, Boli Bi Tié Julien, a exhorté mercredi ses collaborateurs toutes structures confondues, à maintenir le cap par des résultats plus performants pour le compte de l’année scolaire en cours, à l’issue d’une séance de travail. Se référant au taux de réussite de 91 et 93% des années antérieures, le chef de la circonscription de l’IEP1 a demandé à ses collaborateurs de redoubler d’efforts pour faire mieux ou maintenir tout au moins ces résultats acquis. Pour ce faire, il a recommandé au personnel enseignant surtout de mettre l’accent sur les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, au besoin de les discriminer pour qu’ils aient des...

