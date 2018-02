Côte d’Ivoire / Le PASRES va financer la recherche technologique et opérationnaliser le Fonds pour la science

Photo de famille après le lancement des festivités des 10 ans du PASRES, le jeudi 22 février 2018

Abidjan, 22 fév (AIP) – Le Programme ivoiro-suisse d’appui stratégique à recherche scientifique (PASRES) va célébrer tout au long de cette année son 10ème anniversaire avec en perspective un financement plus appuyé de la recherche technologique et l’opérationnalisation du Fonds national pour la science, la technologie et l’innovation (STI) créé par le gouvernement ivoirien. Le secrétaire exécutif du PASRES, Dr Sangaré Yaya, l’a promis, jeudi, lors d’une conférence de lancement des activités du bilan de la célébration des 10 ans autour du thème « 10 ans d’appui à la recherche et au développement en Côte d’Ivoire ». Il a rappelé que plus de 1000 chercheurs ont bénéficié des activités de soutien à la recherche de son institution et que sur 1521 propositions...

