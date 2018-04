Côte d’Ivoire/ Le parlement des jeunes s’engage pour la consolidation de la cohésion sociale

Le président du Parlement des jeunes Va Yao Josué

Yamoussoukro, 20 avr (AIP) -Les travaux de la première session ordinaire 2018 du parlement des jeunes ont débuté depuis jeudi, à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, autour du thème « l’implication de la jeunesse dans la consolidation de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire ». Le président du parlement des jeunes Va Yao Josué a déclaré que les réflexions au niveau des travaux porteront sur les « brûlantes questions » d’actualité notamment l’immigration clandestine, et sur les sujets sécuritaires, de violence et de radicalisme, d’incivisme, de grèves dans l’administration et dans les écoles d’incivisme en vue d’apporter leurs contributions dans la résolution de ces problèmes que connaît le pays. « Dans nos échanges, nous traiterons...

