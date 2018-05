Côte d’Ivoire/ Le parc national de la Comoé retiré de la liste des biens du patrimoine mondial en péril (OIPR)

Le directeur de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et reserves (OIPR), le lieutenant colonel Kouadio Roger

Bouna 7 mai (AIP)- Le parc national de la Comoé a été retiré de la liste des biens du patrimoine mondial en péril, depuis 2017, a confirmé le directeur de la zone Nord-Est de l’Office Ivoirien des parcs et réservés (OIPR), le lieutenant-colonel Kouadio Roger. « Le parc est retiré de la liste des biens du Patrimoine mondial en péril depuis juillet 2017 lors de la 41e session du Comité du patrimoine mondial à Cracovie, en Pologne », a-t-il fait savoir lundi, à l’AIP, en marge du cinquantenaire de cette aire protégée dont les festivités ont démarré samedi, à Bouna. Pour ce premier responsable du parc national de la Comoé, les prochaines années doivent être marquées par plus d’engagement des populations riveraines, de moyens de travail et plus de partenaires...

