Côte d’Ivoire/Le paludisme, première cause de consultations dans le district sanitaire de San Pedro

Démonstration de l'utilisation correcte de la moustiquaires imprégnée

San Pedro, 29 avr (AIP) – Le point focal de la lutte contre le paludisme dans le district sanitaire de San Pedro a indiqué, dans une communication, que le paludisme est la première cause de consultation médicale dans ledit district. Cette déclaration a été faite vendredi, dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme organisée par l’Association pour la promotion de la santé, de la femme, de la mère, de l’enfant et de la famille (APROSAM), la direction régionale de la Santé et de l’Hygiène publique et le district sanitaire au centre hospitalier régional (CHR) de San Pedro. Ce fut une occasion de sensibilisation de la population locale exposée à cette maladie dans une région assez marécageuse, avec de nombreux bas-fonds, servant...

