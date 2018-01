Côte d’Ivoire/ Le Palais de justice d’Abidjan-Plateau doté d’une signalétique pour faciliter son accès aux justiciables

Autorités judiciaires ivoiriennes et responsables de USAID-Projustice ayant pris part à la cérémonie de remise d'une signalétique au palais de justice d'Abidjan-Plateau, le 19 janv 2018

Abidjan, 19 jan (AIP)- Une signalétique pour faciliter l’accès au Palais de justice d’Abidjan-Plateau a été officiellement remise aux autorités judiciaires, vendredi, par USAID-ProJustice, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. « Cet ouvrage vient éclairer plus que jamais la marche des justiciables dans ce palais de justice dont l’image est ternie par la présence d’un type d’intermédiaires sans loi ni foi entre les acteurs de la justice et les usagers du service public de la justice, appelés communément margouillats », s’est félicité le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, M. Ndjoumou De Achille. Poursuivant, il a affirmé que « ces panneaux, ces tableaux et ces bornes de signalisation,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.