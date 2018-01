Côte d’Ivoire/ Le nouvel AN 2018 célébré sous toutes les couleurs à San Pedro

Le maquis Yoro gang sous les feux d'artifice à Zéro heure

San Pedro, 1er jan (AIP) – Les populations de la ville balnéaire de San Pedro ont célébré l’année 2018 de différentes manières en plusieurs endroits de la ville où elles sont sorties pour manifester leur joie et exprimer leur espérance pour les 12 prochains mois. Dans la plupart des quartiers de la ville de San Pedro, allant du Lac à Bardot, JB, en passant par Séwéké, Cité et Balmer en bordure de plage, adultes, jeunes et femmes sont sortis en grand nombre, prenant d’assaut les maquis, bars, boîtes de nuit, hôtels, lieux de culte chrétiens et plages portuaire, sous le regard vigilant et rassurant des forces de défense et de sécurité. A la paroisse catholique Fatima de Séwéké les fidèles ont débordé jusqu’à l’extérieur de la clôture pour suivre dans la...

