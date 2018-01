Côte d’Ivoire/ Le nouveau chef de Katadji (Sikensi) appelle à la paix et à l’union

Sikensi, 09 jan (AIP)- Le nouveau chef de Katadji (village de la commune de Sikendi), Nanan Sédji Gnamba Emmanuel, a lancé mardi, un appel à la paix et à l’union des fils et filles de sa localité, au lendemain de sa présentation officielle aux populations sur la place publique. Dans un entretien avec l’AIP, Sédji Gnamba a invité ses administrés à se départir de toute contestation de son autorité et de s’inscrire dans la dynamique de la paix , gage de tout développement. Il a révélé que la cérémonie de sa présentation aux villageois, a permis au chef de terre N’Boua N’Dre, d’éclairer l’assistance sur sa désignation, conformément aux coutumes du village. Il a précisé que c’est à la demande du préfet de Sikensi, Mme...

