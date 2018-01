Côte d’Ivoire/ Le mot d’ordre de grève des agents préfectoraux pas suivi à Blolequin

Blolequin, 10 jan (AIP) – Les agents de la préfecture de Blolequin et des trois sous-préfectures dudit département étaient présents à leurs postes mardi, pour répondre aux besoins des populations, en dépit du mot d’ordre de grève lancé en début de semaine par le syndicat des agents de préfecture et de sous-préfecture, a constaté l’AIP sur place. « Comme vous le constatez, je suis au boulot avec tous mes agents pour répondre aux besoins des populations », a déclaré le sous-préfet de Blolequin, Koffi kan Claude. C’est le même constat à Zéaglo, à la sous-préfecture de Doké, un agent était absent parce qu’il était permissionnaire, a-t-on appris. A la préfecture, les agents s’activent pour préparer la cérémonie des vœux de nouvel an...

