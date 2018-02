Côte d’Ivoire/ Le mode opératoire des élections sénatoriales expliqué aux préfets

Le président de la CEI, Youssouf Bakayoko

Abidjan, 23 fév (AIP) – La Commission électorale indépendante (CEI) a présenté aux préfets, le mode opératoire des élections sénatoriales, au cours d’une séance de travail qui a eu lieu vendredi à l’hôtel de ville d’Abidjan. Selon le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, le véritable défi qui est lancé à sa structure est de réussir à organiser ce scrutin, dans le respect des normes de fiabilité, de transparence et d’équité. Il faut à nouveau réussir à organiser un scrutin paisible et incontestable, a rappelé Youssouf Bakayoko à l’entame de la réunion initiée par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. « Que les verdicts proclamés soient conformes à la volonté du peuple exprimée dans les urnes et que tout cela se passe...

