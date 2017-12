Côte d’Ivoire/ Le ministre sénégalais des Affaires étrangères  reçu en audience par le Président Ouattara  

Abidjan, 23 déc (AIP)- Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience, samedi, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, qui a exprimé la volonté de son pays de renforcer ses liens de coopération avec la Côte d’Ivoire et regarder dans la même direction dans le traitement des grandes préoccupations mondiales de l’heure. Le chef de la diplomatie sénégalaise a souligné le fait notamment que les deux Etats se remplacent mutuellement au sein de deux organisations internationales et qu’il importait pour chacun d’œuvrer dans la continuité. La Côte d’ivoire intègre à partir du 02 janvier 2018 le conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent. Le Sénégal à partir la même date n’y siègera plus. Le...

