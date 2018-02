Côte d’Ivoire/ Le ministre Sangafowa définit les grandes orientations du secteur agricole en 2018

Le MINADER a organisé le 02 février 2018, la cérémonie officielle de présentation des vœux au ministre Sangafowa Coulibaly

Abidjan, 02 fev (AIP) – Lors de la cérémonie officielle d’échanges des vœux du Nouvel an, vendredi, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a donné les grandes orientations du secteur pour l’année 2018. La cérémonie s’est déroulée devant les membres du cabinet, les directeurs régionaux et départementaux, les représentants des différentes structures sous tutelle ainsi que des partenaires techniques et financiers du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER), à la Salle des fêtes de l’immeuble de la Caistab, à Abidjan Plateau. A cette occasion, Sangafowa Coulibaly a déclaré que cette année, l’accent sera mis sur la promotion de l’investissement agricole, en vue de la transformation effective...

