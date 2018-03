Côte d’Ivoire/ Le ministre Jean- Claude Kouassi lance le projet filets sociaux dans le Hambol

Le ministre Jean-Claude Kouassi remettant les clés d'une moto à un directeur régional

Katiola, 03 mars (AIP) – Le ministre de l’Emploi et la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a procédé, samedi, au centre culturel de Katiola, au lancement du projet filets sociaux, initié par le gouvernement dont 1981 ménages sont bénéficiaires dans la région du Hambol. Chaque ménage bénéficiera d’une somme de 36 000 francs CFA par trimestre sur une période de trois ans. Quinze ménages originaires des villages Darakokaha, de Nikolo et de Kabola respectivement situés dans les sous-préfectures de Fronan-Katiola et Timbé, ont reçu leurs kits en guise de remise symbolique par le ministre. Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale a aussi doté les directeurs régionaux de Gbêkê, du Hambol, du Béré et du Worodougou de 25 motos et quatre groupes...

